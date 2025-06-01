Сквер Депутатов в Тюмени обновят по программе "Единой России" и Минстроя

| Фото: Единая Россия | Фото: Единая Россия

Еще четыре объекта благоустроят на федеральные средства в 2026 году

Тюменцы выбрали пять общественных пространств, которые обновят в 2026 году по программе "Формирование комфортной городской среды". Объекты-лидеры определились по результатам Всероссийского голосования. В пятый раз его провели в онлайн-формате. Свой голос отдали более 16,5 млн человек по всей стране.

Подводя итоги процедуры отбора, секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев подчеркнул – процесс формирования комфортной городской среды стал по-настоящему народным.

– Неравнодушие к будущему своих населенных пунктов позволяет не просто решать вопросы с благоустройством, но и включать в перечень благоустройства те или иные проекты по пожеланиям жителей, создавать новые комфортные общественные пространства, – добавил он.

В Тюменской области горожане определили внешний вид пяти пространств в Тюмени, Ишиме и Тобольске. Секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор области Александр Моор поблагодарил каждого, кто принял участие в голосовании.

– Мы вместе выбирали, как будут выглядеть сквер Депутатов, аллея Молодоженов и площадь Борцов Революции в Тюмени. А также территория по улице Карла Маркса в Ишиме и Менделеев-парк в Тобольске. Работы на этих объектах начнутся в 2026 году, – сказал Александр Моор.

Отметим, что за годы реализации программы в России благоустроили более 110 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Их выбрали свыше 40 млн человек. В основе федеральной инициативы партпроект "Городская среда", который масштабировали в 2017 году по предложению президента Владимира Путина. Обе инициативы "Единая Россия" реализует в соответствии с народной программой партии.

– Проект действительно работает, а мнение жителей не только учитывается, но и становится основой для принятия решений, – прокомментировал политконсультант, директор Центра общественно-политических проектов Константин Листратов. – В условиях, когда общественное доверие формируется не столько через лозунги, сколько через реальные действия и результат, программа "Формирование комфортной городской среды" становится важным примером того, как могут и должны работать инициативы с обратной связью.