  • 18 июня 202518.06.2025среда
  • USD78,7135
    EUR90,7548
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер северо-восточный

Сквер Депутатов в Тюмени обновят по программе "Единой России" и Минстроя

Общество, 19:43 18 июня 2025

Единая Россия | Фото: Единая Россия

Еще четыре объекта благоустроят на федеральные средства в 2026 году

Тюменцы выбрали пять общественных пространств, которые обновят в 2026 году по программе "Формирование комфортной городской среды". Объекты-лидеры определились по результатам Всероссийского голосования. В пятый раз его провели в онлайн-формате. Свой голос отдали более 16,5 млн человек по всей стране.

Подводя итоги процедуры отбора, секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев подчеркнул – процесс формирования комфортной городской среды стал по-настоящему народным.

– Неравнодушие к будущему своих населенных пунктов позволяет не просто решать вопросы с благоустройством, но и включать в перечень благоустройства те или иные проекты по пожеланиям жителей, создавать новые комфортные общественные пространства, – добавил он.

В Тюменской области горожане определили внешний вид пяти пространств в Тюмени, Ишиме и Тобольске. Секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор области Александр Моор поблагодарил каждого, кто принял участие в голосовании.

– Мы вместе выбирали, как будут выглядеть сквер Депутатов, аллея Молодоженов и площадь Борцов Революции в Тюмени. А также территория по улице Карла Маркса в Ишиме и Менделеев-парк в Тобольске. Работы на этих объектах начнутся в 2026 году, – сказал Александр Моор.

Отметим, что за годы реализации программы в России благоустроили более 110 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Их выбрали свыше 40 млн человек. В основе федеральной инициативы партпроект "Городская среда", который масштабировали в 2017 году по предложению президента Владимира Путина. Обе инициативы "Единая Россия" реализует в соответствии с народной программой партии.

– Проект действительно работает, а мнение жителей не только учитывается, но и становится основой для принятия решений, – прокомментировал политконсультант, директор Центра общественно-политических проектов Константин Листратов. – В условиях, когда общественное доверие формируется не столько через лозунги, сколько через реальные действия и результат, программа "Формирование комфортной городской среды" становится важным примером того, как могут и должны работать инициативы с обратной связью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# сквер Депутатов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:09 18.06.2025Выставки и демонстрационный полет вертолета ждут тюменцев на акции #ТЮМЕНЬсГосавтоинспекцией
19:43 18.06.2025Сквер Депутатов в Тюмени обновят по программе "Единой России" и Минстроя
19:36 18.06.2025Три новые каталки появились в больнице Вагайского района
19:03 18.06.2025Тюменцев приглашают поучаствовать в международном фотоконкурсе "Русская цивилизация"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора