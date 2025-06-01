Четыре пожарных поезда дежурят в Тюменской области на железных дорогах

| Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

Четыре пожарных поезда дежурят для защиты инфраструктуры железных дорог от огня на ключевых станциях в Тюменской области. На летний период в состав всех спецпоездов включены дополнительные цистерны-водохранилища. Всего на ключевых станциях магистрали СвЖД дислоцирован 21 такой состав, сообщает пресс-служба СвЖД.

Специалисты пополнили запас огнетушащих веществ, пенообразователя, горюче-смазочных материалов. Проверили состояние согласованных водоисточников и доступность мест заправки водой. Для дежурных расчетов огнеборцев создали необходимый запас продуктов питания и воды, рассчитанный на двое суток автономной работы.

Добавим, более одной тыс. км минерализованных полос вдоль железнодорожных путей организовали на Свердловской магистрали для обеспечения противопожарной безопасности в период сухой и жаркой погоды. В приоритете - опашка земельных участков там, где железная дорога граничит с лесными массивами и особо охраняемыми природными территориями.

Помимо этого, продолжается работа по очистке полосы отвода железной дороги от потенциально горючих материалов. На протяжении более 500 км специалисты убрали сухую древесно-кустарниковую растительность.