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Монтаж реакторов дегидрирования пропана начался на заводе ДГП-2 в Тобольске

Экономика, 10:48 19 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Монтаж реакторов дегидрирования пропана начался на строительной площадке завода ДГП-2 в Тобольске. Запуск главного инвестиционного проекта Тобольской промышленной площадки СИБУРа запланирован на 2027 год, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Сейчас здесь монтируют основное оборудование, в котором идет реакция дегидрирования и пропан превращается в пропилен. На проекте ДГП-2 будет использована самая эффективная технология производства пропилена, которая позволяет получить продукт высокой чистоты.

Из него в результате реакции полимеризации здесь будут получать полипропилен, в том числе и новых марок, которые до этого не производились в России, для пяти ключевых отраслей: строительство, автомобилестроение, упаковка, товары народного потребления, медицина.

Всего на производстве будет смонтировано четыре реактора, каждый высотой более 17 метров и весом более 100 тонн. Их поднимают на высоту более 30 метров. Это как высота 10-этажного жилого дома. Монтаж выполняет один из самых больших кранов по грузоподъемности в России – 2 тыс. 200 тонн.

На площадке проекта ДГП-2 в проектное положение уже установлены 42 единицы крупнотоннажного оборудования.

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# СИБУР , Тобольская промышленная площадка

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