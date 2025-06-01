Четыре тысячи юных тоболяков отдыхают в детских лагерях в первую летнюю смену

| Фото: Telegram-канал главы Тобольска Петра Вагина | Фото: Telegram-канал главы Тобольска Петра Вагина

24 городских детских лагеря работают в Тобольске в первую летнюю смену. Отдых организовали для четырех тысяч ребят, сообщил в своем Telegram-канале глава Тобольска Петр Вагин.

"Большое внимание уделяем безопасности и обучению детей грамотному поведению в экстренных ситуациях. Неоценимую поддержку оказывают госавтоинспекторы, МЧС и полицейские. Огнеборцы организуют для детей "Пожарные старты" - любимую активность ребят", - рассказал глава города.

Второй год на базе медицинского колледжа им. В. Солдатова проходит профильная смена для школьников, которые мечтают стать медиками. Этим летом профильный лагерь собрал 101 ребёнка, в основном это ребята из многодетных семей и семей участников СВО.

"Также готовится к открытию палаточный лагерь "Авангард" для активных, спортивных ребят, которые хотят проверить себя на прочность или связать судьбу с армией. Их ждет теория и практика по огневой, строевой, тактической, инженерной, медицинской подготовке, практические занятия по физической подготовке и рукопашному бою. Хорошо отдохните, ребята, и врывайтесь в новый учебный год со свежими силами", - обратился Петр Вагин к юным жителям Тобольска.