С 1 сентября в России заработает "Университет предпринимателей"

Фото: пресс-служба АСИ Фото: пресс-служба АСИ

"Университет предпринимателей" начнет готовить специалистов, которые хотят разрабатывать и выводить на рынок свои уникальные продукты с 1 сентября 2025 года.

Его ключевым элементом станут мастерские известных российских бизнесменов, где они, используя научные наработки и инфраструктуру вузов-партнеров, таких как МФТИ, Сколтех, ВШЭ, МИСИС и других, будут работать вместе со студентами над созданием новых бизнес-проектов.

Программы и формы работы университета обсудили участники Петербургского международного экономического форума на организованной АСИ совместно с правительством Москвы сессии "Взаимодействие науки, бизнеса и государства как основа технологического суверенитета России".

Эксперты обсудили, как перевести научные знания и университетские исследования в работающие бизнес-продукты, и какие модели взаимодействия государства, предпринимательского сектора и вузов – позволяют это делать эффективно, сообщает пресс-служба АСИ.

Идею создания такой программы гендиректор АСИ Светлана Чупшева представила президенту РФ в 2023 году, а в начале 2025 года на Наблюдательном совете агентства главе государства доложили о результатах пилотирования, когда по программе обучились более 500 студентов из 10 вузов.

Потенциал современных вузов, по словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристины Кострома, позволяет им стать полноценными участниками инновационной трансформации, которую сегодня активно переживает наша страна.

"Благодаря исследованиям и высокотехнологическим проектам, университеты становятся центрами генерации идей и инновационных решений. "Университет предпринимателей", который основан на симбиозе бизнеса и науки, позволит фундаментальным проектам быстро находить применение в реальном секторе экономики, создавая возможность для становления стартапов и коммерциализации научных разработок", – отметила она.

Эксперты также обсудили стратегию развития и план реализации программы Университета на 2025 год. Основное внимание уделили подходам к преодолению сложностей координации между вузами, научным сообществом и бизнесом при выводе технологических продуктов на рынок. Участники рассмотрели механизмы эффективного взаимодействия, необходимые для успешного запуска и реализации проектов, направленных на достижение технологического суверенитета.

По итогам дискуссии председатель совета директоров ГК "Аквариус" Алексей Калинин презентовал манифест о взаимодействии науки, бизнеса и государства. Этот документ подчеркивает, что создание и развитие технологического бизнеса, а также достижение технологического суверенитета, должны базироваться не только на коммерческой и инновационной составляющих, но и на общих ценностных ориентирах всех участников процесса.

"Данная площадка критически важна для обсуждения подходов к координации усилий университетов, науки и предпринимателей, – отмечает директор направления "Молодые профессионалы" АСИ, член Наблюдательного совета программы "Университет предпринимателей" Александр Вайно. – У каждой из этих групп есть свои особенности и интересы. Наша задача – создать условия, при которых эти интересы будут учтены, что позволит обеспечить качественный вклад в науку и последующую трансформацию научных разработок в востребованные рынком технологии. Презентация Манифеста – важный шаг в формировании этой кооперации на основе общих ценностей".

Свое участие в проекте уже подтвердили 20 предпринимателей – лидеров рынка. Среди них – Андрей Кривенко (ГК "ВкусВилл", агротехнологии), Михаила Гончарова (ГК "Теремок", фудтех), Андрей Давидюк (сооснователь "Моторики"), Алексей Калинин (председатель совета директоров группы компаний "Аквариус") и другие. Планируется, что "Университет предпринимателей" станет для бизнеса той средой, в которой предприниматели получат прямой доступ к лучшим разработкам ведущих российских вузов, к научной инфраструктуре, лабораториям, интеллектуальному капиталу.

Соглашение о сотрудничестве между "Университетом предпринимателей" подписали восемь ведущих вузов страны – МФТИ, Сколтехом, ВШЭ, НИЯУ МИФИ, МИСИС, РЭУ им. Плеханова, первым МГМУ им. Сеченова и Центральный университет.