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Более 500 коммунальных объектов планируется реконструировать и построить в Тюменской области

Общество, 18:31 19 июня 2025

Департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: Департамент ЖКХ Тюменской области

Более 500 коммунальных объектов планируется реконструировать и построить в Тюменской области.

Масштабные инвестиции в ЖКХ региона будут возможны при заключении концессионных соглашений в отношении централизованных систем водоснабжения в 16 муниципалитетах.

Как сообщает департамент ЖКХ региона, соответствующий законопроект направлен на рассмотрение депутатам Тюменской областной думы.

Отмечается, что концессия предполагает привлечение квалифицированных кадров для создания и содержания коммунальных объектов, а также применение современных технологий и оптимальный подход к формированию тарифов.

Общий объём инвестиций в модернизацию ЖКХ городских и сельских поселений региона составит порядка 54 млрд. рублей.

Во всех 16 муниципалитетах предстоит реконструкция и строительство более 500 объектов, 165 км сетей водоснабжения, 109 км сетей водоотведения.

В Тюменской области уже реализуют 23 концессионных соглашения, которые позволили привлечь к модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства 13 муниципалитетов более 47,5 млрд рублей.

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# водоснабжение , концессионное соглашение

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