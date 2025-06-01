Более 500 коммунальных объектов планируется реконструировать и построить в Тюменской области

| Фото: Департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: Департамент ЖКХ Тюменской области

Более 500 коммунальных объектов планируется реконструировать и построить в Тюменской области.

Масштабные инвестиции в ЖКХ региона будут возможны при заключении концессионных соглашений в отношении централизованных систем водоснабжения в 16 муниципалитетах.

Как сообщает департамент ЖКХ региона, соответствующий законопроект направлен на рассмотрение депутатам Тюменской областной думы.

Отмечается, что концессия предполагает привлечение квалифицированных кадров для создания и содержания коммунальных объектов, а также применение современных технологий и оптимальный подход к формированию тарифов.

Общий объём инвестиций в модернизацию ЖКХ городских и сельских поселений региона составит порядка 54 млрд. рублей.

Во всех 16 муниципалитетах предстоит реконструкция и строительство более 500 объектов, 165 км сетей водоснабжения, 109 км сетей водоотведения.

В Тюменской области уже реализуют 23 концессионных соглашения, которые позволили привлечь к модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства 13 муниципалитетов более 47,5 млрд рублей.