  • 20 июня 202520.06.2025пятница
  • USD78,4839
    EUR89,8380
  • В Тюмени 20..22 С 3 м/с ветер юго-восточный

Выпускной школы креативных индустрий пройдет в Тюмени

Общество, 11:43 20 июня 2025

Тюменское агентство развития креативных индустрий | Фото: Тюменское агентство развития креативных индустрий

Выпускной Тюменской школы креативных индустрий пройдет в ДК "Нефтяник" 20 июня. Участники проекта соберутся на церемонию награждения, подведут итоги учебного модуля и обсудят завершение образовательной программы, сообщает пресс-служба Тюменского агентства развития креативных индустрий.

Школа стартовала в апреле 2025 года: более 180 заявок, 142 участника, в числе которых 25 выпускников прошлых лет. Среди учеников – самозанятые и индивидуальные предприниматели, заинтересованные в развитии своего дела. Программа включала модули по запуску проектов, финансовой грамотности, правовым аспектам, личному бренду, креативному производству и культурному коду региона.

Набрав баллы за активное участие и выполнение заданий, слушатели смогли выбрать подарки от партнеров школы: билеты на профессиональные форумы и фестивали, консультации от экспертов. В числе наград – личное продюсирование, анализ бизнеса, помощь в упаковке и продвижении.

15 участников защитили собственные проекты перед экспертами. Например, Лев Коркин представил набор "Тюменский кожаный брелок" – идею, объединяющую промыслы и региональный культурный код. Ольга Цырятьева-Микушина презентовала серию платков с отсылками к тюменскому зодчеству, ковровым узорам и образу соболя. Также в числе проектов – идеи по популяризации вышивки и развитию локального брендинга, созданию сообществ и новых форматов для креативных предпринимателей.

Школа проводится при поддержке Агентства развития креативных индустрий Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# креативные индустрии , ТАРКИ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:38 20.06.2025В Тюмени на озере Круглом состоялись всероссийские "Чистые игры"
12:27 20.06.2025Тюменцев приглашают на выставку "Словцов: коллекционер и археолог" в музей-заповедник
12:16 20.06.2025Тюменские водители автобусов стали лучшими на всероссийском конкурсе
11:43 20.06.2025Выпускной школы креативных индустрий пройдет в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора