Выпускной школы креативных индустрий пройдет в Тюмени

| Фото: Тюменское агентство развития креативных индустрий | Фото: Тюменское агентство развития креативных индустрий

Выпускной Тюменской школы креативных индустрий пройдет в ДК "Нефтяник" 20 июня. Участники проекта соберутся на церемонию награждения, подведут итоги учебного модуля и обсудят завершение образовательной программы, сообщает пресс-служба Тюменского агентства развития креативных индустрий.

Школа стартовала в апреле 2025 года: более 180 заявок, 142 участника, в числе которых 25 выпускников прошлых лет. Среди учеников – самозанятые и индивидуальные предприниматели, заинтересованные в развитии своего дела. Программа включала модули по запуску проектов, финансовой грамотности, правовым аспектам, личному бренду, креативному производству и культурному коду региона.

Набрав баллы за активное участие и выполнение заданий, слушатели смогли выбрать подарки от партнеров школы: билеты на профессиональные форумы и фестивали, консультации от экспертов. В числе наград – личное продюсирование, анализ бизнеса, помощь в упаковке и продвижении.

15 участников защитили собственные проекты перед экспертами. Например, Лев Коркин представил набор "Тюменский кожаный брелок" – идею, объединяющую промыслы и региональный культурный код. Ольга Цырятьева-Микушина презентовала серию платков с отсылками к тюменскому зодчеству, ковровым узорам и образу соболя. Также в числе проектов – идеи по популяризации вышивки и развитию локального брендинга, созданию сообществ и новых форматов для креативных предпринимателей.

Школа проводится при поддержке Агентства развития креативных индустрий Тюменской области.