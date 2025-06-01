В Тюмени на озере Круглом состоялись всероссийские "Чистые игры"

| Фото: Анастасия Черкасова | Фото: Анастасия Черкасова

Известные экологические соревнования прошли в рамках единого Дня экологии "Газпром нефти". Более 150 тюменцев – сотрудников компании – соревновались в сборе и сортировке мусора на берегу озера Круглого.

В итоге общими усилиями волонтеры из "Газпромнефть-Ямала", "Газпромнефть-Развития" и "Мессояханефтегаза" очистили территорию от двух тонн стекла, металла и пластика.

Нефтяная компания ежегодно проводит подобные зеленые акции ко Дню экологии. В этом году мероприятия проходят на 26 производственных предприятиях разведки и добычи в 11 регионах страны.

"Участие в экологических мероприятиях — это не просто вклад в чистоту наших территорий, а важный шаг к формированию устойчивого будущего. Мы должны воспитывать в молодом поколении полезные привычки: бережное отношение к природе, разумное потребление и активную позицию в улучшении окружающей среды", — отметил заместитель гендиректора "Газпромнефть-Ямала" Александр Финк.

По итогам соревнований сборная предприятия оказалась самой эффективной и заняла I место. Добавим, что нефтяники проводят масштабные экомероприятия и на Ямале, где ведут разработку Новопортовского месторождения. К примеру, реализуют комплекс мероприятий по оценке состояния экосистемы Арктики, а также в рамках программы "Родные города" очищают территории сел Мыс Каменный и Новый Порт от исторически накопленного наследия.