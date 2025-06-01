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Выпускник Боровской школы стал третьим 200-балльником в Тюменской области

Губернатор, 12:05 20 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Стали известны результаты ЕГЭ по географии и биологии. У нас еще два 100-балльных результата, которые получили выпускники школы № 17 г. Тобольска и Боровской школы Тюменского района.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих соцсетях.

"Дмитрий Затолокин, выпускник медицинского класса Боровской школы, стал третьим 200-балльником в регионе, сдав на максимальный балл экзамены по химии и биологии. Целеустремленность и увлеченность будущей профессией помогают достигать успеха. Юноша мечтает стать хирургом", - отметил глава региона.

Александр Моор поздравил наставников и родителей и пожелал ребятам успешного поступления и новых достижений.

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# Александр Моор , ЕГЭ , образование

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