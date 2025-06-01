Исетский район завершил посевную страду

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

70 тыс. 848 га составила общая посевная площадь в Исетском районе в этом году. Аграрии завершили страду в оптимальные сроки, отметил глава района Николай Теньковский в своих соцсетях.

Он поздравил селян с окончанием посевной кампании и поблагодарил за слаженную работу в непростых погодных условиях.

"За 19 дней июня в районе выпало в среднем 39,9 миллиметра осадков. Это выше нормы на 11 процентов. Самая дождливая - вторая декада июня. При норме декады 19 миллиметров уже выпало 34,9 милиметров осадков - 184 процента. Из-за смещения сроков сева по погодным условиям, аграриям района пришлось максимально мобилизоваться и провести посев в оптимальные агротехнические сроки", - написал он.

⁣Глава уточнил, что сейчас аграрии ведут химпрополку. При плане 667 тыс. 800 га на 20 июня работы проведены на площади более 33 тыс. га.

⁣"Благодаря вашему мастерству, усердию и большому опыту мы уверены в том, что предстоящий урожай порадует всех нас высокими результатами", - обратился к аграриям Николай Теньковский.