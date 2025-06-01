В России трансформируют сеть учреждений, ориентированных на формирование здоровых привычек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К 2030 году в России планируется трансформация федеральной сети учреждений, ориентированных на профилактику и формирование здоровых привычек. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на сессии "Продовольственная безопасность России: вызовы и стратегии" в рамках ПМЭФ-2025.

"Наша задача не просто увеличить продолжительность жизни, но и обеспечить здоровое долголетие", — подчеркнул министр. К развитию хронических заболеваний, по словам Михаила Мурашко, ведет нездоровое и разбалансированное питание.

По данным последних исследований, которые привел в своем выступлении министр, овощи и фрукты ежедневно употребляют - 60 % россиян, 50 % включают в рацион молочные продукты, 40 % регулярно едят крупы.

Однако сохраняются негативные тенденции: 50 % населения ежедневно потребляют кондитерские изделия, 23 % регулярно едят колбасные продукты, 10 % злоупотребляют соленой пищей.

"Потребление соли в России превышает рекомендованные нормы в 3,9 раза, сахара — в 2,5 раза. Это прямой путь к развитию хронических заболеваний", — отметил Михаил Мурашко.

Согласно исследованиям, нерациональное питание является причиной 20 % смертей в мире. Среди них — рост заболеваемости диабетом второго типа, увеличение случаев ожирения, распространение сердечно-сосудистых патологий.

"Люди, имеющие избыток массы тела и большой индекс массы тела от 30 до 35, в среднем теряют два-четыре года жизни, а люди, у которых индекс массы тела превышает 40, теряют до 10 лет жизни", — привел статистические данные глава Минздрава России.

В качестве решения задач, направленных на популяризацию здорового питания, Михаил Мурашко выделил употребление йодированной соли и развитие Центров здоровья, в которых можно получить индивидуальные рекомендации по здоровому питанию.