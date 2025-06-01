На фестивале ГИБДД в Тюмени детей угостят мороженным

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Две тыс. порций тюменского пломбира волонтеры раздадут детям на празднике #ТЮМЕНЬсГосавтоинспекцией на стадионе "Геолог" 28 июня. Гостей ждут выставки автотранспорта, оружия и снаряжения, гладиаторские бои для мальчиков и пап, конкурс "Автоледи" для мам, аниматоры и детская программа для девочек, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Кульминацией праздника станет демонстрационный полет, десантирование парашютистов и снижение вертолета "ЮТэйр" над футбольным полем стадиона "Геолог". В программе показательный ножевой бой, выступление команды стрит-воркаут Тюменской области и показ фрагмента боя с противником от инструкторов Центра "Щит России", которые являются резервистами Боевого армейского резерва страны.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.