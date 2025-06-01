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Колебания дневной и ночной температуры могут угрожать растениям тюменских огородников

Общество, 16:31 22 июня 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Колебания температур, когда днем +20-22, а ночью +14-16, могут быть опасны для растений, так как образовывающая при таких условиях роса способствует развитию заболеваний. Об этом тюменцам рассказала агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Елена Шадрина.

"Например, Мучнистая роса на смородине и крыжовнике. Это белый налёт на молодых приростах и ягодах. Поэтому, будьте во всеоружии, подружитесь с препаратами от болезней растений. Обработки проводим биологическими препаратами, если плоды будем употреблять в пищу в течение 20 дней. На остальных же культурах, можно пока поработать химией. Лучше всего проводить профилактическое опрыскивание, не дожидаясь вспышки заболеваний и выдерживая период защитного действия по каждому препарату", – поделилась с изданием "Тюменская область сегодня" Елена Шадрина.

Однако, легкое похолодание благоприятно сказывается на общем состоянии растений, как в теплице, так и в открытом грунте. Ведь они уже укоренились и продолжают свой рост и развитие. Корневая система не будет перегреваться и растения смогут усвоить все питание, которое им дают. Не стоит забывать про мульчирование – это способ снизить температуру почвы и защиты её от пересыхания.

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# дача , огород , сад

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