  • 21 июня 202521.06.2025суббота
  • USD78,5016
    EUR90,1356
  • В Тюмени 21..23 С 2 м/с ветер северный

На трассе Тюмень – Нижняя Тавда ограничили движение из-за смертельного ДТП

Происшествия, 17:31 21 июня 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Движение на автодороге Тюмень – Нижняя Тавда частично ограничено из-за трагического ДТП. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, на 53 км трассы столкнулись УАЗ и Geely.

По предварительной информации, водитель УАЗа пытался развернуться, не убедившись в безопасности. От удара Geely отбросило в кювет. 71-летний водитель УАЗа погиб, 70-летняя пассажирка этого автомобиля доставлена в больницу. Водитель автомобиля Geely не пострадал.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Движение на автодороге частично ограничено. Обстоятельства ДТП выясняются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:51 21.06.2025Две школьницы на квадроцикле врезались в автомобиль в Ишимском районе
17:31 21.06.2025На трассе Тюмень – Нижняя Тавда ограничили движение из-за смертельного ДТП
15:09 21.06.2025В Тюмени в озере Оброчном утонул мужчина
14:04 21.06.2025Водителя без прав остановили автоинспекторы в Тюменском районе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора