На трассе Тюмень – Нижняя Тавда ограничили движение из-за смертельного ДТП
Движение на автодороге Тюмень – Нижняя Тавда частично ограничено из-за трагического ДТП. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, на 53 км трассы столкнулись УАЗ и Geely.
По предварительной информации, водитель УАЗа пытался развернуться, не убедившись в безопасности. От удара Geely отбросило в кювет. 71-летний водитель УАЗа погиб, 70-летняя пассажирка этого автомобиля доставлена в больницу. Водитель автомобиля Geely не пострадал.
Движение на автодороге частично ограничено. Обстоятельства ДТП выясняются.