Артем Жога дал старт окружной игре "Зарница 2.0" в Екатеринбурге

| Фото: пресс-служба полпреда президента в УФО | Фото: пресс-служба полпреда президента в УФО

Окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0" посетил полпред президента России в УФО Артём Жога. Мероприятие стартовало на полигоне "Свердловский" в Екатеринбурге 21 июня.

Как сообщили в пресс-службе полпредства, участниками соревнований стали 11 команд средней (10-13 лет) и специальной (от 17 до 22 лет) возрастных категорий. Кроме этого, шесть команд старшей возрастной категории (13-17 лет) пройдут обучение отрядным навыкам и полевой выход.

"Зарница 2.0" это не просто военно-патриотическая игра, это федеральный проект, который дает возможность школьникам узнать новое и испытать свою силу духа, силу воли, а также возможность преодолеть препятствия и закалить свой характер", – обратился к участникам полпред.

Он напомнил, что "Зарница 2.0" – это флагманский проект общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых", который объединяет тысячи молодых людей со всей России. В Уральском федеральном округе к движению присоединились уже более миллиона человек.

Соревнования продлятся до 26 июня. Победители представят Уральский федеральный округ на всероссийских состязаниях "Зарница 2.0", которые пройдут в сентябре в Волгоградской области.