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Тюменце победил в конкурсе "Моя страна – моя Россия"

Общество, 13:48 22 июня 2025

от организаторов конкурса "Моя страна – моя Россия" | Фото: от организаторов конкурса "Моя страна – моя Россия"

Специалист и руководитель центра сельской молодежи в ГАУ Северного Зауралья Федор Маслов занял второе место с проектом "Центр креативных проектов сельских территорий — Дом Вверх Дном" в номинации "Моя гордость. Моя малая родина" ХХII сезона Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Тюменец представил проект, направленный на социально-экономическое развитие российских регионов.

"Проект "Дом Вверх Дном" — это не просто пространство, а центр, где рождаются живые инициативы, вовлекаются люди и формируется будущее малой родины. Мы хотим продолжать развивать проект, создавать новые культурные, экологические и медийные инициативы, расширять географию и вдохновлять молодежь на реальные перемены", - отметил Федор Маслов.

Отметим, в новом сезоне конкурса приняли участие 74 тыс. 369 человек из всех регионов страны. Работы были поданы в 13 тематических номинациях, охватывающих ключевые сферы общества.

📸 Фото организаторов.

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# ГАУ Северного Зауралья , конкурсы

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