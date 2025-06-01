Тюменце победил в конкурсе "Моя страна – моя Россия"

| Фото: от организаторов конкурса "Моя страна – моя Россия" | Фото: от организаторов конкурса "Моя страна – моя Россия"

Специалист и руководитель центра сельской молодежи в ГАУ Северного Зауралья Федор Маслов занял второе место с проектом "Центр креативных проектов сельских территорий — Дом Вверх Дном" в номинации "Моя гордость. Моя малая родина" ХХII сезона Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Тюменец представил проект, направленный на социально-экономическое развитие российских регионов.

"Проект "Дом Вверх Дном" — это не просто пространство, а центр, где рождаются живые инициативы, вовлекаются люди и формируется будущее малой родины. Мы хотим продолжать развивать проект, создавать новые культурные, экологические и медийные инициативы, расширять географию и вдохновлять молодежь на реальные перемены", - отметил Федор Маслов.

Отметим, в новом сезоне конкурса приняли участие 74 тыс. 369 человек из всех регионов страны. Работы были поданы в 13 тематических номинациях, охватывающих ключевые сферы общества.

📸 Фото организаторов.