Межуниверситетский кампус в Тюмени получит финансирование правительства РФ

| Фото: скриншот видео правительства Российской Федерации | Фото: скриншот видео правительства Российской Федерации

Более 33 млрд рублей направят на строительство университетских кампусов в Пермском крае, Новгородской и Тюменской областях, сообщает информационный центр правительства региона.

Заявки регионов одобрены Минобрнауки в результате конкурсного отбора, сообщил во время совещания с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин.

"К 2030 году должно быть запущено в эксплуатацию 25 таких пространств, предназначенных прежде всего для реализации значимых образовательных и научных проектов, углубления взаимосвязи между образованием, наукой и экономикой с учетом специфики того региона, где кампус расположен", — сказал он.

Межуниверситетский кампус в Тюмени возводится по федеральному проекту "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети".