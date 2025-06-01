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Межуниверситетский кампус в Тюмени получит финансирование правительства РФ

Общество, 17:50 23 июня 2025

скриншот видео правительства Российской Федерации | Фото: скриншот видео правительства Российской Федерации

Более 33 млрд рублей направят на строительство университетских кампусов в Пермском крае, Новгородской и Тюменской областях, сообщает информационный центр правительства региона.

Заявки регионов одобрены Минобрнауки в результате конкурсного отбора, сообщил во время совещания с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин.

"К 2030 году должно быть запущено в эксплуатацию 25 таких пространств, предназначенных прежде всего для реализации значимых образовательных и научных проектов, углубления взаимосвязи между образованием, наукой и экономикой с учетом специфики того региона, где кампус расположен", — сказал он.

Межуниверситетский кампус в Тюмени возводится по федеральному проекту "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети".

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# межуниверситетский кампус , национальный проект Молодежь и дети , нацпроект

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