Старшеклассники из регионов УФО участвуют в педиатрической школе ТМУ в Тюмени

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Десятки старшеклассников из регионов Уральского федерального округа приступили к занятиям в III Летней педиатрической школе "Детский врач – выбор будущего" в Тюменском медицинском университете. Ее открытие состоялось 23 июня, работать школа будет по 27 июня, сообщили в пресс-службе Тюменского медуниверситета.

Старт школе дала лекция "Могущество и причуды наследственности". Следующие занятия будут посвящены не только медицинским темам, но и такому важному аспекту, как коммуникация врача и пациента.

"В этом году первый день мы посвятили естественно-научным дисциплинам и их роли в формировании клинического мышления врача-педиатра. Это необходимо для понимания патогенеза заболеваний, для выбора терапии. А чтобы подготовить будущих педиатров к общению с пациентами, мы включили в нашу школу преподавателей по психологии и неврологии. Дело в том, что педиатр работает с детьми разных возрастов, а также их родителями, бабушками и дедушками, и ко всем нужен особый подход", - рассказала организатор и руководитель школы, доцент кафедры детских болезней и клинической педиатрии ТМУ Елена Малинина.

В программе школы запланированы лекции, практикумы, экскурсии и интеллектуальные игры. Ученики посетят Перинатальный центр, познакомятся с работой врачей клинического госпиталя "Мать и дитя", побывают в Музее анатомии ТМУ и Симуляционном центре.

На открытии школы ребят приветствовала директор Института материнства и детства ТМУ Елена Матейкович. Она отметила, что с каждым годом программа школы становится интереснее и насыщеннее.

"В этом году темы занятий такие увлекательные, что мы бы и сами с удовольствием приняли в них участие в качестве учеников. Надеюсь, что ребята, которые пройдут нашу школу, поступят в наш Институт материнства и детства. Отмечу, что специальность "педиатрия" становится все более популярна у высокобалльников", - сказала она.

Елена Матейкович подчеркнула, что выпускники института смогут стать не только врачами-педиатрами, они смогут выбрать разнообразные специальности ординатуры: хирургия, акушерство и гинекология, офтальмология, неврология и многие другие направления.