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Тюменское "Поле чудес-2" очистили от отходов по иску прокурора

Происшествия, 13:20 24 июня 2025

Земельный участок очищен от отходов в садовом товариществе "Поле чудес-2" в Тюмени на площади 1 тыс. 45 кв. м по иску природоохранного прокурора, сообщает прокуратура Тюменской области.

На участке продолжительное время были размещены отходы производства и потребления: лом бетонных изделий, отходы бетона, бой строительного кирпича, древесные отходы от сноса и разборки зданий и другие. Собственник не принимал меры к очистке земельного участка.

Размещение отходов на почве нарушает требования природоохранного законодательства и права граждан на благоприятную окружающую среду. Природоохранная прокуратура в судебном порядке обязала собственника очистить земельный участок.

Всего по искам Тюменской межрайонной природоохранной прокуратуры в 2025 году очищено более 42 тыс. кв. м земель от отходов производства и потребления.

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# прокуратура , экология

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