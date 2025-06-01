Тюменское "Поле чудес-2" очистили от отходов по иску прокурора
Земельный участок очищен от отходов в садовом товариществе "Поле чудес-2" в Тюмени на площади 1 тыс. 45 кв. м по иску природоохранного прокурора, сообщает прокуратура Тюменской области.
На участке продолжительное время были размещены отходы производства и потребления: лом бетонных изделий, отходы бетона, бой строительного кирпича, древесные отходы от сноса и разборки зданий и другие. Собственник не принимал меры к очистке земельного участка.
Размещение отходов на почве нарушает требования природоохранного законодательства и права граждан на благоприятную окружающую среду. Природоохранная прокуратура в судебном порядке обязала собственника очистить земельный участок.
Всего по искам Тюменской межрайонной природоохранной прокуратуры в 2025 году очищено более 42 тыс. кв. м земель от отходов производства и потребления.