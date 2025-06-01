Профориентационную площадку для детей и взрослых открыли в Увате

| Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Летнюю вечернюю профориентационную площадку открыли в Увате в преддверии федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей", сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Специалисты отделения Кадрового центра "Работа России" по Уватскому району расширили спектр предлагаемых активностей и ожидают, что гостями площадки станут более 250 жителей Увата.

На первой встрече дети участвовали в интерактивных играх, направленных на расширение кругозора в области различных профессий. Задача не просто перечислить профессии, но и понять их суть, связь с другими отраслями и необходимые навыки.

Быстрые сканворды и увлекательные пазлы на профессиональную тематику стали настоящим хитом, позволяя ребятам продемонстрировать свои знания в игровой форме.

Взрослым посетителям площадка предоставила возможность получить квалифицированные консультации специалистов службы занятости. Здесь можно было узнать о программах бесплатного профессионального обучения, доступных в рамках федерального проекта "Активные меры содействия занятости" национального проекта "Кадры".

Специалисты рассказали о востребованных на рынке труда профессиях в Уватском районе и за его пределами, помогая взрослым разобраться в вопросах переквалификации или повышения квалификации. На площадке была предоставлена информация о различных курсах, от традиционных рабочих специальностей до современных IT-профессий.

Площадка работает в парке Нефтяников по средам с 16 до 18 часов до конца лета.