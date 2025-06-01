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Сразу семь выпускников Тюменской области набрали 100 баллов по информатике

Общество, 16:49 24 июня 2025

из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Сразу семь выпускников Тюменской области набрали 100 баллов по информатике в 2025 году. Среди них – ребята из гимназии № 16, школ № 30 и № 48, лицея ТИУ, гимназии ТюмГУ и Президентского кадетского училища. Таким образом, копилке региона уже 55 стобалльников.

Об этом в Telegram-канале написал губернатор Тюменской области Александр Моор.

По иностранным языкам максимальных баллов в этом году нет, но есть другая важная тенденция – растет число высокобалльников. От 81 до 100 баллов получили сразу 168 выпускников. Это значит, что уровень подготовки становится выше.

"Желаю всем выпускникам сделать правильный выбор и найти дело, в котором получится реализовать себя. Вперед – к новым вершинам!", - заключил глава региона.

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# Александр Моор , ЕГЭ

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