Сразу семь выпускников Тюменской области набрали 100 баллов по информатике

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Сразу семь выпускников Тюменской области набрали 100 баллов по информатике в 2025 году. Среди них – ребята из гимназии № 16, школ № 30 и № 48, лицея ТИУ, гимназии ТюмГУ и Президентского кадетского училища. Таким образом, копилке региона уже 55 стобалльников.

Об этом в Telegram-канале написал губернатор Тюменской области Александр Моор.

По иностранным языкам максимальных баллов в этом году нет, но есть другая важная тенденция – растет число высокобалльников. От 81 до 100 баллов получили сразу 168 выпускников. Это значит, что уровень подготовки становится выше.

"Желаю всем выпускникам сделать правильный выбор и найти дело, в котором получится реализовать себя. Вперед – к новым вершинам!", - заключил глава региона.