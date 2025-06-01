Тюменский эксперт расскажет родителям, как выбрать няню для ребенка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прямой эфир в рамках проекта "Мама на всё 100" состоится 26 июня в 15 часов в Тюмени. Тема: "Няня для ребёнка: как решиться и выбрать?", сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Эксперт в области оказания услуг по присмотру и уходу за ребёнком Евгения Набиева расскажет о том, как начать пользоваться услугами няни, как подготовить ребёнка к приходу нового человека, где искать нянь и как выбрать. Также родителя узнают, что спросить у няни и как выстроить границы при общении, как сделать визит няни безопасным.

Присоединиться к прямому эфиру могут все желающие по ссылке. Возрастное ограничение: 18+