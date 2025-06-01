  • 26 июня 202526.06.2025четверг
  • USD78,1959
    EUR91,0599
  • В Тюмени 17..19 С 4 м/с ветер южный

Тюменский эксперт расскажет родителям, как выбрать няню для ребенка

Общество, 08:13 26 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прямой эфир в рамках проекта "Мама на всё 100" состоится 26 июня в 15 часов в Тюмени. Тема: "Няня для ребёнка: как решиться и выбрать?", сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Эксперт в области оказания услуг по присмотру и уходу за ребёнком Евгения Набиева расскажет о том, как начать пользоваться услугами няни, как подготовить ребёнка к приходу нового человека, где искать нянь и как выбрать. Также родителя узнают, что спросить у няни и как выстроить границы при общении, как сделать визит няни безопасным.

Присоединиться к прямому эфиру могут все желающие по ссылке. Возрастное ограничение: 18+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# здравоохранение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:27 26.06.2025В Тюмени участки ул. Максима Горького закроют для транспорта
08:13 26.06.2025Тюменский эксперт расскажет родителям, как выбрать няню для ребенка
21:13 25.06.2025Подрядчик начал чистовую отделку нового ледового катка в Тюмени
20:52 25.06.2025Обновленный корпус школы-интерната в Ишиме откроют к 1 сентября

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора