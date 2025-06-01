Помощь для земляков-участников СВО передали жители Казанского округа
Помощь для земляков-участников СВО передали жители Казанского муниципального округа, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Гуманитарный груз доставил председатель Казанского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Сергей Сазонов. Помощь собрана неравнодушными жителями муниципалитета.
Тюменец из добровольческого отряда специального назначения Барс-11 поблагодарил казанцев за поддержку: "Выражаю благодарность "Боевому братству", организации "Своих не бросаем", отряду добровольцев, серебряным волонтерам, а также школьникам Казанского муниципального округа. Большое всем спасибо, кто участвовал в этой благородной миссии".