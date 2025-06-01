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В Тюмени во время выпускного будет действовать специальная транспортная схема

Общество, 11:52 25 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специальная транспортная схема предусмотрена для участников первого общегородского выпускного, который состоится в Тюмени на набережной Туры 28 июня с 18 до 22 часов.

Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в своих соцсетях.

"Хочу попросить автомобилистов учесть, что автобусы будут стоять на улицах 25-го Октября и Водопроводной, там будет частично ограничено движение. Личные авто лучше ставить на центральных городских парковках", - пояснил мэр.

Около 200 волонтёров и служб экстренного реагирования обеспечат безопасность и комфорт каждого участника мероприятия.

Попасть на праздничный вечер на Туре смогут выпускники 11-х классов 2025 года. Каждому участнику в его учебном учреждении выдадут пригласительный.

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# выпускной , Максим Афанасьев , набережная

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