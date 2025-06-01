Тюменские энергетики заключили 24 новых соглашения с операторами связи на размещение ВОЛС

| Фото: пресс-служба «Россети Тюмень» | Фото: пресс-служба «Россети Тюмень»

С начала 2025 года "Россети Тюмень" заключили 4 договора возмездного оказания услуг и подписали 20 допсоглашений с операторами связи, чтобы узаконить размещение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на 18 тысячах опор воздушных линий электропередачи в Тюменской области.

Работа энергетиков с провайдерами направлена на легализацию ВОЛС, уже размещенных на опорах. Специалисты напоминают, что несогласованный подвес ВОЛС часто приводит к перебоям электроснабжения потребителей, а также является потенциальной угрозой для жизни и здоровья самих нарушителей. Вес кабеля и его натяжение между опорами линии электропередачи требуют обязательного расчета, так как неучтенная нагрузка может оказаться критической и привести к технологическому нарушению. Кроме того, противоправные действия собственников оптоволокна значительно затрудняют выполнение любых работ на воздушных линиях электропередачи.

С начала года энергетики осмотрели порядка 270 тысяч опор ЛЭП в Тюменской области и выявили более 10 тысяч точек подвесов ВОЛС на объектах электросетевого хозяйства без заключения соответствующих договоров.

"Россети Тюмень" готовы к сотрудничеству с операторами связи. Обратиться за разъяснениями по вопросу оформления услуги по размещению линий связи на энергообъектах компании можно по телефону 8 (3452) 59-64-95 или на электронную почту Khalidullin-DR@te.ru.