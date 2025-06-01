  • 25 июня 202525.06.2025среда
  • USD78,3892
    EUR91,7370
  • В Тюмени 18..20 С 4 м/с ветер юго-западный

Тюменские энергетики заключили 24 новых соглашения с операторами связи на размещение ВОЛС

Общество, 17:12 25 июня 2025

пресс-служба «Россети Тюмень» | Фото: пресс-служба «Россети Тюмень»

С начала 2025 года "Россети Тюмень" заключили 4 договора возмездного оказания услуг и подписали 20 допсоглашений с операторами связи, чтобы узаконить размещение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на 18 тысячах опор воздушных линий электропередачи в Тюменской области.

Работа энергетиков с провайдерами направлена на легализацию ВОЛС, уже размещенных на опорах. Специалисты напоминают, что несогласованный подвес ВОЛС часто приводит к перебоям электроснабжения потребителей, а также является потенциальной угрозой для жизни и здоровья самих нарушителей. Вес кабеля и его натяжение между опорами линии электропередачи требуют обязательного расчета, так как неучтенная нагрузка может оказаться критической и привести к технологическому нарушению. Кроме того, противоправные действия собственников оптоволокна значительно затрудняют выполнение любых работ на воздушных линиях электропередачи.

С начала года энергетики осмотрели порядка 270 тысяч опор ЛЭП в Тюменской области и выявили более 10 тысяч точек подвесов ВОЛС на объектах электросетевого хозяйства без заключения соответствующих договоров.

"Россети Тюмень" готовы к сотрудничеству с операторами связи. Обратиться за разъяснениями по вопросу оформления услуги по размещению линий связи на энергообъектах компании можно по телефону 8 (3452) 59-64-95 или на электронную почту Khalidullin-DR@te.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Россети Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:23 25.06.2025 В Минпросвещения России обратилось 185 семей, которые бы хотели принять детей на воспитание
17:12 25.06.2025Тюменские энергетики заключили 24 новых соглашения с операторами связи на размещение ВОЛС
17:01 25.06.2025В Тюмени стартует регистрация на образовательную лабораторию "Семейный круг"
16:38 25.06.2025"Газпром межрегионгаз Север" борется с незаконными врезками в газопроводы Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора