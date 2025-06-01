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Градостроительный форум состоится в Тюмени в ноябре

Общество, 18:05 26 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Градостроительный форум состоится в Тюмени 6 и 7 ноября. Площадкой проведения мероприятия станет офисный центр с панорамным видом на исторический центр города по адресу: ул. Первомайская, 1а. Тема форума — "Инфраструктура для жизни: от федеральной стратегии к региональным проектам".

Эксперты обсудят взаимодействие органов власти и участников строительной отрасли, внедрение технологий, повышающих эффективность строительства, новые финансовые инструменты для застройщиков. Также темой для обсуждения станет разработка механизмов поддержания устойчивости городского развития. Будут рассмотрены перспективные инфраструктурные проекты в регионах Уральского федерального округа.

Регистрация участников проходит на официальном сайте Градостроительного форума.

Организаторы — правительство Тюменской области при поддержке Минстроя России. Одним из партнеров проекта выступает Строительно-индустриальный кластер региона, сообщили в инфоцентре регионального правительства.

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# Градостроительный форум , градостроительство

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