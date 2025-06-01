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Развитие волонтёрского движения обсудили в Общественной палате Тюменской области

Общество, 17:00 26 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 60% жителей региона вовлечены в настоящее время в волонтёрскую деятельность. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал председатель Общественной палаты Тюменской Геннадий Чеботарёв области 26 июня в ходе заседания на тему "Добровольчество сегодня: потенциал, партнерство, развитие".

Как напомнил в своём докладе депутат Тюменской областной думы Сергей Медведев, особенно ярко работа волонтёрского движения в нашем регионе проявилась во время пандемии коронавируса, когда необходимо было помогать тем, кто не мог выйти за пределы своего дома. Добровольцы помогали людям, обеспечивая всем необходимым тех, кто в этом нуждался.

"Тюменское движение "Мы вместе" заслужило признание на федеральном уровне и было названо наиболее эффективным, наиболее важным и полезным во всей Российской Федерации, - подчеркнул он. - Мы с вами все этим очень гордимся. А теперь наши волонтёры активно помогают жителям Новороссии и Курской области, отправляя гуманитарные грузы".

Отдельно депутат отметил роль волонтёров в ликвидации масштабных лесных пожаров, с которыми Тюменской области пришлось столкнуться в 2023 году, а также их помощь пострадавшим от тех бедствий, которые принёс в 2024 году рекордный для нашего региона паводок.

"С первых дней начала специальной военной операции тюменские добровольцы помогают нашим бойцам, их семьям. Сегодня 6 тысяч 500 семей военнослужащих, участников СВО получают необходимую помощь от нашего волонтёрского движения. В феврале 2024 года при Тюменской областной думе создан волонтёрский центр "От сердца к сердцу", это более 200 сотрудников аппарата, и все депутаты. Они принимают активное участие в этой работе, приобретают и отправляют технику, мотоциклы, стиральные машины и многое. Нашим бойцам отправлено уже девять гуманитарных грузов", - рассказал Сергей Медведев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Напомним, что работа по развитию добровольчества ведется в регионе системно на протяжении 15 лет. Создана необходимая правовая база, включая комплекс мер поддержки волонтеров, действуют координирующие органы, реализуются передовые проекты и всероссийские акции.

Тюменская область уже на протяжении пяти лет занимает лидирующие позиции в развитии волонтёрского движения в Уральском Федеральном округе. Ежегодно всё больше жителей региона регистрируется на сайте Добро.ру. На сегодня это уже более 85 тыс. персонально зарегистрированных добровольцев.

Особую роль волонтёров в проведении на территории региона крупных, в том числе и международных спортивных событий отметил глава департамента по спорту и молодёжной политике Евгений Хромин. "Те мероприятия, которые принимает наша "Жемчужина Сибири", такие как соревнования кубка Содружества по биатлону в этом году или предстоящий кубок России невозможно представить без наших спортивных волонтёров", - рассказал Евгений Хромин корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

"Особых слов благодарности заслуживают наши "серебряные" волонтёры, которые вообще стараются не пропускать ни одного события", - добавил он.

Кроме того, участники собрания познакомились с экспонатами Областного поискового центра им. Артура Ольховского - как полноразмерными макетам, так и предметами, поднятыми на местах сражений Великой Отечественной войны - оружием, личными вещами красноармейцев.

Завершилось собрание заключением соглашения о сотрудничестве по развитию добровольчества в Тюменской области между Общественной палатой региона и дворцом творчества и спорта "Пионер", подписали документ Геннадий Чеботарёв и директор "Пионера" Николай Тужик.

Николай Ступников

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# волонтеры , Геннадий Чеботарёв , добровольцы , Евгений Хромин , Общественная палата Тюменской области

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