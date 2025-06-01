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Областная больница № 3 признана федеральным образцом внедрения бережливых технологий

Общество, 12:36 27 июня 2025

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Областная больница № 3 (Тобольск) удостоена статуса федерального образца по внедрению бережливых технологий. Решение было принято после комплексной проверки по методике Росатома совместно с представителями госкорпорации, департаментов здравоохранения и экономики Тюменской области, МИАЦ, приглашённых специалистов из Удмуртии, Нижнего Новгорода и Тюменского областного фтизиопульмонологического центра.

Специалисты подтвердили успешность реализации ряда инновационных проектов, направленных на повышение качества медицинской помощи. Среди них система учёта и пополнения лекарственных препаратов, опыт раздельного сбора и безопасной утилизации медотходов класса А, школы здоровья для пациентов и проекты по развитию кадрового потенциала.

"Это заслуга всей нашей команды. Слаженная работа, профессионализм, вовлечённость сотрудников — всё это позволило добиться высоких результатов", — подчеркнул главный врач Областной больницы № 3 Дмитрий Бойко.

Теперь Областная больница № 3 станет примером для подражания для других медицинских учреждений страны, активно внедряющих современные технологии и методы управления ресурсами, сообщает региональный департамент здравоохранения.

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# здравоохранение , областная больница № 3

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