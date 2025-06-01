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Тюмень и Луганск объединили усилия в патриотическом воспитании студентов

Общество, 17:32 27 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Преподаватели пяти тюменских вузов совместно с коллегами Луганского государственного университета имени Владимира Даля приняли участие в круглом столе, посвящённом сохранению исторической памяти и вопросам патриотического воспитания молодёжи.

Мероприятие прошло в стенах ГАУ Северного Зауралья и получило признание федерального уровня: оно включено Министерством образования и науки России в список ключевых событий, приуроченных к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба вуза.

Участники встречи подчеркнули важность сохранения исторической правды и преемственности поколений, а также поделились своим опытом в этом направлении. Так, студенты Тюменского государственного института культуры готовили спектакли на военную тематику, где каждый образ пропускали через себя. Учащиеся колледжа искусств снимали видеоролики, исследуя названия тюменских улиц с именами героев Великой Отечественной войны. В Тюменском МГУ Минздрава России чтят память медработников-участников Великой Отечественной. В ГАУ Северного Зауралья работает военно-патриотический клуб имени легендарного разведчика Николая Кузнецова. В прошлом году на его базе сформирован центр допризывной подготовки "Гвардия". Кроме того, в каждом тюменском вузе действуют первички "Движения первых".

"Эти и другие проекты курируют педагоги высшего образования, и мы должны приложить все усилия, чтобы выпускники вышли из стен альма-матер духовно зрелыми людьми, имеющими четкую гражданскую позицию и уважающими духовные скрепы своего народа, – подчеркнула ректор ГАУ Северного Зауралья Елена Бойко. – Уверена, обмен опытом между вузами может дать старт новым интересным проектам патриотической направленности. Главное, чтобы эта работа была системной и эффективной", - заключила она.

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# ГАУ Северного Зауралья , Елена Бойко , патриотическое воспитание , студенты

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