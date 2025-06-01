Каждый пятый выпускник в Ишиме окончил школу с медалью

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 500 ребят окончили школы в Ишиме в 2025 году. Из них каждый пятый - с медалью за успехи в обучении, рассказал глава города Федор Шишкин в своих соцсетях.

Торжественное вручение школьных поощрений состоялось в местном Дворце культуры. 43 выпускникам Федор Шишкин передал золотые медали, 50 - серебряные.

"Поблагодарил за помощь и поддержку родителей и педагогический состав, а выпускникам пожелал успехов в выборе жизненного пути. "В жизни тысячи дорог…", и пусть эти дороги после получения высшего или среднего образования приведут обратно в родной Ишим", - обратился он к виновникам торжества.

Видео из ТГ-канала Федора Шишкина