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Каждый пятый выпускник в Ишиме окончил школу с медалью

Общество, 17:43 27 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 500 ребят окончили школы в Ишиме в 2025 году. Из них каждый пятый - с медалью за успехи в обучении, рассказал глава города Федор Шишкин в своих соцсетях.

Торжественное вручение школьных поощрений состоялось в местном Дворце культуры. 43 выпускникам Федор Шишкин передал золотые медали, 50 - серебряные.

"Поблагодарил за помощь и поддержку родителей и педагогический состав, а выпускникам пожелал успехов в выборе жизненного пути. "В жизни тысячи дорог…", и пусть эти дороги после получения высшего или среднего образования приведут обратно в родной Ишим", - обратился он к виновникам торжества.

Видео из ТГ-канала Федора Шишкина

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# выпускники , медали , Федор Шишкин , школы

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