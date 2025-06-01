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МегаФон устранил цифровое неравенство в 25 деревнях и селах Тюменской области

Общество, 17:21 27 июня 2025

Дина Павленко | Фото: Дина Павленко

Около 10 тысяч жителей небольших населенных пунктов Тюменской области теперь могут пользоваться скоростным мобильным интернетом и связью четвёртого поколения. В рамках программы "Устранение цифрового неравенства" МегаФон расширил покрытие 4G в регионе.

В результате проведённых работ сельчане смогут выходить в интернет на комфортных скоростях, а также звонить с помощью технологии передачи голоса по сети LTE. Такие цифровые звонки отличаются от обычных тем, что обеспечивают мгновенное соединение и кристально чистый звук.

Новые цифровые возможности появились у жителей девяти муниципальных образований: Армизонского, Вагайского, Викуловского, Исетского, Ишимского, Нижнетавдинского, Тобольского, Тюменского и Ярковского районов.

В числе прочих в контур 4G оператор включил и место почитания сибирских мусульман – деревню Кобякскую Вагайского района. Там находится памятник регионального значения – мавзолей шейха Касим-ата, который посещают паломники со всей Сибири.

Большинство населенных пунктов, в которые пришел скоростной мобильный интернет МегаФона – малочисленные и входят в перечень труднодоступных и отдаленных местностей южных районов Тюменской области. Это, в частности, три деревни Тобольского района: Чебурга, Тахтагул и Пушнятская, где проживают от 100 до 200 человек, а также села Ярковского района: Бачелино и Верхнесидорово, где в общей сложности насчитывается не более 350 жителей.

На новых телеком‑объектах оператора подключен среднечастотный диапазон. Он обеспечивает равномерное покрытие и стабильную скорость передачи данных. По данным технического руководителя, средние показатели составляют около 40 Мбит⁄с, а максимальные значения могут достигать 100 Мбит⁄с. С такой скоростью можно комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами — от общения в мессенджерах до прямых видеотрансляций даже в часы пик. Для жителей отдалённых уголков Тюменской области мобильный интернет делает более доступным онлайн‑образование, телемедицину, удалённую работу.

"Мы обеспечили около 10 тысяч человек возможностью подключиться к нашей сети. Это значит, что у жителей отдалённых деревень и сёл будет возможность пользоваться всеми цифровыми сервисами наравне с горожанами. Тем самым мы, как и предполагает федеральная программа, устраняем цифровое неравенство. Отмечу, что, подключив населённые пункты к своей сети, мы осуществляем постоянную техническую поддержку, чтобы наши абоненты могли с комфортом пользоваться всеми возможностями даже при высокой нагрузке на сеть", — говорит директор МегаФона в Тюменской области Евгений Пфлаумер.

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erid: 2Vtzqv8NU6A, ПАО МегаФон

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# мобильный интернет , связь

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