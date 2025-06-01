Владимир Якушев: молодёжь - движущая сила развития страны

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

С Днём молодёжи поздравил жителей Тюменской области вице-спикер Совета Федерации, сенатор от Тюменской области Владимир Якушев.

"Дорогие друзья! Вы — будущее нашей страны и важная движущая сила её развития. Каждый из вас уникален и, благодаря творческому подходу, стремлению к новым открытиям, способен изменить мир к лучшему"– сказал он.

Владимир Якушев подчеркнул, что "Единая Россия" всегда поддерживает талантливых и инициативных, а также помогает в реализации смелых идей и проектов.

"Желаю, чтобы время надежд, открытий и смелых планов продлилось в вашей жизни как можно дольше. Пусть ваши таланты и способности всегда находят достойное применение на благо России и Тюменской области!", - добавил он.