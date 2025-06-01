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Кандидатов в сборную Тюменской области выявит чемпионат по лёгкой атлетике

Спорт, 12:16 28 июня 2025

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Более 200 спортсменов соберёт на стадионе "Геолог" в Тюмени областной чемпионат по лёгкой атлетике, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Соревнования пройдут 1 и 2 июля, ожидается, что участие в них примут спортсмены из восьми муниципалитетов Тюменской области.

Начало состязаний ежедневно в 10 часов, 1 июля на 12 часов запланировано торжественное открытие областного чемпионата. Атлетов ждёт бег на различные дистанции с барьерами и без, а также прыжки в длину, высоту, с шестом, толкание ядра.

Зачёт проведут в пяти возрастных категориях: до 16 лет, до 18 лет, до 20 лет, до 23 лет и 23 года и старше. Чемпионат поможет провести отбор в сборную команду Тюменской области.

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# легкая атлетика

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