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Общее имущество после капремонта принимают в домах Тюменской области

Экономика, 17:12 30 июня 2025

департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

Общее имущество после капремонта принимают в домах Тюменской области. Только за прошедшую неделю подрядные организации сдали 49 конструктивных элементов, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства.

В списке: обновленные кровли, системы тепло-, водо- и электроснабжения, водоотведения, лифты, фасады и подвалы многоквартирных домов Тюмени, Заводоуковска, Тобольска, Ялуторовска и Тюменского района.

Системы электроснабжения заменили в 16 домах, водоснабжения – 12, теплоснабжения - восьми, восстановили водоотведение в четырех.

На ул. Мельникайте, 87 в Тюмени и на ул. Революции, 133 в Ялуторовске отремонтировали крыши. В двух домах микрорайона 7а Тобольска заменили лифты. В с. Каскара Тюменского района, Заводоуковске и Тюмени обновили подвалы.

Отметим, за весь период действия программы капитальный ремонт проведен в 3 тыс. 400 многоквартирных домах, отремонтировали более 10 тыс. конструктивных элементов.

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# ЖКХ , капремонт

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