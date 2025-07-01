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Более 300 тюменских предпринимателей получили ответы через платформу "ЦУР.Бизнес.72"

Экономика, 18:00 01 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

313 предпринимателей получили ответы на свои вопросы через платформу "ЦУР.Бизнес.72" в Тюменской области с начала 2025 года. Активно пользуются платформой жители муниципалитетов: из общего числа поступивших обращений 87 - из районов.

"ЦУР.Бизнес.72" -это единое окно, где предприниматели могут решить вопросы снижения административной нагрузки и ускорения процессов взаимодействия с органами власти, сообщает информационный центр регионального правительства. Например, владелец тюменского бренда одежды получил пошаговый план продвижения уже спустя три дня после обращения за помощью. Инвестор из Екатеринбурга столкнулся с отказом при согласовании установки телекоммуникационного оборудования. После обращения в "ЦУР.Бизнес.72" вопрос рассмотрели на проектном офисе Инвестиционного агентства, провели ВКС-совещание и всего за пять дней нашли решение.

"Платформа стала эффективным каналом коммуникации с бизнесом. Мы видим, какие вопросы наиболее актуальны для предпринимателей — это финансирование, налоговые льготы, подбор площадок. Именно поэтому мы стремимся решать все обращения максимально быстро, чтобы бизнес мог развиваться без задержек", - прокомментировала руководитель ЦУР.Бизнес.72 Алена Потапова.

Обратиться за содействием можно через Госуслуги, а также по бесплатному телефону 8-800-444-72-00.

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# бизнес , предпринимательство , ЦУР

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