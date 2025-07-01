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2 июля - события дня

Общество, 17:49 01 июля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22) продолжается чемпионат Тюменской области по легкой атлетике.

В лагерях "Олимпийская ребячка" и "Ребячья республика" начнутся профильные Дни цифры.

Интересное в этот день:

1499 — Америго Веспуччи открыл дельту Амазонки.

1803 — французский воздухоплаватель А. Ж. Гарнерен со своей женой совершили первый в России полёт на тепловом аэростате (Санкт-Петербург).

1860 — основан Владивосток в бухте Золотой Рог на Тихом океане.

1900 — 2-е Олимпийские Игры открылись в Париже.

1941 — Открыта первая очередь центрального международного аэропорта "Внуково".

1948 — первый полёт летающей лодки Бе-6.

1990 — начал свою работу XXVIII съезд КПСС, последний в истории партии.

2002 — Стив Фоссетт завершил первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре.

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