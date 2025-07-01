2 июля - события дня
В Тюмени на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22) продолжается чемпионат Тюменской области по легкой атлетике.
В лагерях "Олимпийская ребячка" и "Ребячья республика" начнутся профильные Дни цифры.
Интересное в этот день:
1499 — Америго Веспуччи открыл дельту Амазонки.
1803 — французский воздухоплаватель А. Ж. Гарнерен со своей женой совершили первый в России полёт на тепловом аэростате (Санкт-Петербург).
1860 — основан Владивосток в бухте Золотой Рог на Тихом океане.
1900 — 2-е Олимпийские Игры открылись в Париже.
1941 — Открыта первая очередь центрального международного аэропорта "Внуково".
1948 — первый полёт летающей лодки Бе-6.
1990 — начал свою работу XXVIII съезд КПСС, последний в истории партии.
2002 — Стив Фоссетт завершил первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре.