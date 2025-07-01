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Участок первого яруса набережной Тюмени откроют для прогулок

Общество, 19:13 01 июля 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Для прогулок откроют участок первого яруса набережной на Туре в Тюмени со 2 июля. Очищая зону от Масловского взвоза до моста Влюбленных, сотрудники "Тюменьгормоста" вывезли почти 400 куб. м мусора и грязи, которые остались после спада воды.

Как сообщает администрация города, специалисты провели три цикла мойки откосной части, пешеходной зоны и парапета.

Далее работы продолжат от моста Влюблённых в сторону университета. Смотровые площадки будут очищать по мере спада воды.

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# набережная , очистка , паводок

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