Участок первого яруса набережной Тюмени откроют для прогулок

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Для прогулок откроют участок первого яруса набережной на Туре в Тюмени со 2 июля. Очищая зону от Масловского взвоза до моста Влюбленных, сотрудники "Тюменьгормоста" вывезли почти 400 куб. м мусора и грязи, которые остались после спада воды.

Как сообщает администрация города, специалисты провели три цикла мойки откосной части, пешеходной зоны и парапета.

Далее работы продолжат от моста Влюблённых в сторону университета. Смотровые площадки будут очищать по мере спада воды.