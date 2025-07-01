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Жители Тюменской области могут оценить когнитивные навыки

Общество, 18:08 01 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Когнитивные навыки могут оценить жители Тюменской области с помощью искусственного интеллекта. В ходе тестирования система анализирует интеллектуальные способности и предлагает развить навыки, которым стоит уделить больше внимания.

Вместе с тем, по словам директора ООО "Социальный код" Артема Аментеса, CVCODE – это больше, чем просто система тестирования. пользователи могут прокачать навыки с бесплатными упражнениями из системы. Это инструмент, который позволяет раскрыть потенциал, а значит и обрести уверенность в своих силах.

Платформу уже используют в корпоративном и государственном HR-секторе для оценки и развития ключевых компетенций сотрудников.

Цифровой проект реализуется при поддержке Агентства стратегических инициатив по итогам отбора "Обеспечение кадрами приоритетных отраслей экономики".

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# Агентство стратегических инициатив , искусственный интеллект

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