Жители Тюменской области могут оценить когнитивные навыки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Когнитивные навыки могут оценить жители Тюменской области с помощью искусственного интеллекта. В ходе тестирования система анализирует интеллектуальные способности и предлагает развить навыки, которым стоит уделить больше внимания.

Вместе с тем, по словам директора ООО "Социальный код" Артема Аментеса, CVCODE – это больше, чем просто система тестирования. пользователи могут прокачать навыки с бесплатными упражнениями из системы. Это инструмент, который позволяет раскрыть потенциал, а значит и обрести уверенность в своих силах.

Платформу уже используют в корпоративном и государственном HR-секторе для оценки и развития ключевых компетенций сотрудников.

Цифровой проект реализуется при поддержке Агентства стратегических инициатив по итогам отбора "Обеспечение кадрами приоритетных отраслей экономики".