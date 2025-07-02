Тюменский махровый ковер передали краеведческому музею Сургута

фото Тюменской областной думы фото Тюменской областной думы

Заместитель председателя Тюменской областной думы Галина Резяпова передала в дар Сургутскому краеведческому музею Тюменский махровый ковёр.

Этот бренд получил широкую известность и признание ещё в XVIII веке. Первое упоминание Сибирского или Тюменского ковра относится к 1724 году.

"Тюменский ковёр стал ярким персонажем полотна великого русского художник Василия Сурикова. В картине "Взятие снежного городка" он служит накидкой на санях. Ковёр хорошо узнаваем и тюменским мастерам удалось воссоздать его точную копию", — отметила Галина Резяпова.

На технологию изготовления ковров оказали влияние выходцы из Бухары и татарские умельцы, которые и привезли ковроткачество на юг Западной Сибири. Однако особый почерк — яркие цветочные мотивы на чёрном или синем фоне — как символ плодородности сибирской земли, стал визитной карточкой именно Тюменских ковров.

На создание одного полотна у мастериц уходит от трёх до шести месяцев в зависимости от размера. Работа ручная и кропотливая, каждое изделие уникально по орнаменту и цветовой палитре. Ещё одна фирменная особенность – ковры очень легкие и мягкие. "Этот старинный промысел в определённый исторический момент был практически утрачен. В конце 90-х годов прошлого века единственная фабрика по производству сибирских ковров была закрыта, а все мастера уволены. И только благодаря стараниям тюменских энтузиастов Анатолия и Елизаветы Кондратьевых производство сибирского ковра снова возродилось. Они по крупицам собирали и восстанавливали оборудование, заново организовали работу мастеров и художников", — рассказала вице-спикер областного парламента.