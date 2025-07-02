  • 2 июля 20252.07.2025среда
  • В Тюмени 26..28 С 4 м/с ветер южный

Тюменский махровый ковер передали краеведческому музею Сургута

Общество, 12:03 02 июля 2025

фото Тюменской областной думы

Заместитель председателя Тюменской областной думы Галина Резяпова передала в дар Сургутскому краеведческому музею Тюменский махровый ковёр.

Этот бренд получил широкую известность и признание ещё в XVIII веке. Первое упоминание Сибирского или Тюменского ковра относится к 1724 году.

"Тюменский ковёр стал ярким персонажем полотна великого русского художник Василия Сурикова. В картине "Взятие снежного городка" он служит накидкой на санях. Ковёр хорошо узнаваем и тюменским мастерам удалось воссоздать его точную копию", — отметила Галина Резяпова.

На технологию изготовления ковров оказали влияние выходцы из Бухары и татарские умельцы, которые и привезли ковроткачество на юг Западной Сибири. Однако особый почерк — яркие цветочные мотивы на чёрном или синем фоне — как символ плодородности сибирской земли, стал визитной карточкой именно Тюменских ковров.

На создание одного полотна у мастериц уходит от трёх до шести месяцев в зависимости от размера. Работа ручная и кропотливая, каждое изделие уникально по орнаменту и цветовой палитре. Ещё одна фирменная особенность – ковры очень легкие и мягкие. "Этот старинный промысел в определённый исторический момент был практически утрачен. В конце 90-х годов прошлого века единственная фабрика по производству сибирских ковров была закрыта, а все мастера уволены. И только благодаря стараниям тюменских энтузиастов Анатолия и Елизаветы Кондратьевых производство сибирского ковра снова возродилось. Они по крупицам собирали и восстанавливали оборудование, заново организовали работу мастеров и художников", — рассказала вице-спикер областного парламента.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Галина Резяпова , облдума , тюменский ковер

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:53 02.07.2025ФАП открыли в селе Семеново Заводоуковского округа
13:31 02.07.2025Мурал о работе огнеборцев появится в центре Тюмени
13:09 02.07.2025В Тюмени впервые проходит заседание Совета судей РФ
12:58 02.07.2025В июне в Тюменской области температура воздуха превысила норму на 3 градуса

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора