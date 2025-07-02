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Во дворах Восточного округа Тюмени обновляют игровое оборудование

Общество, 17:32 02 июля 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Песочницы, качели и другое оборудование заменили в пяти дворах Восточного округа Тюмени, сообщает городская администрация.

Особое внимание уделено качеству материалов и соблюдению технологических норм. Все установленные элементы соответствуют действующим стандартам благоустройства.

Новые конструкции также отвечают современным требованиям безопасности и эстетики, теперь дети смогут с удовольствием проводить время на обновлённых площадках.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

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# дворы , игровой комплекс

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