Во дворах Восточного округа Тюмени обновляют игровое оборудование
Песочницы, качели и другое оборудование заменили в пяти дворах Восточного округа Тюмени, сообщает городская администрация.
Особое внимание уделено качеству материалов и соблюдению технологических норм. Все установленные элементы соответствуют действующим стандартам благоустройства.
Новые конструкции также отвечают современным требованиям безопасности и эстетики, теперь дети смогут с удовольствием проводить время на обновлённых площадках.