Кофе и шоколад на 16 тыс. рублей вынес тюменец из магазинов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже шоколада и кофе задержали в Тюмени. Представители сетевых продуктовых магазинов на улицах Пермякова и Таллинской заявили в полицию о краже продуктов питания на 16 тыс. рублей, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого - ранее судимого местного жителя и задержали его. Молодой человек признался в содеянном и пояснил, что в первом магазине сложил в рюкзак пять банок кофе, после чего из другого магазина тем же способом вынес три упаковки шоколада. Похищенное злоумышленник продал случайным прохожим, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.