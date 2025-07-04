  • 4 июля 20254.07.2025пятница
  • В Тюмени 18..20 С 1 м/с ветер северо-западный

В Тюмени открылся первый в России цифровой центр изучения недр

Экономика, 16:49 04 июля 2025

Алексей Дидух | Фото: Алексей Дидух

В центр геологических исследований "Газпром нефти" – "Геосфера" поступили первые образцы горных с перспективных месторождений в Восточной и Западной Сибири. Их изучение поможет в открытии залежей нефти и газа, а также в разработке новых подходов к добыче трудноизвлекаемых запасов.

Напомним, соглашение о создании в Тюмени центра исследований "Геосфера" было подписано председателем правления "Газпром нефти" Александром Дюковым и губернатором Тюменской области Александром Моором на Тюменском нефтегазовом форуме в сентябре 2018 года.

В этом году в исследовательском центре уже проведены десятки исследований в 16 современных лабораториях. В том числе – первичной обработки керна, геомеханики, фильтрационных, микрофлюидных, физико-гидродинамических, литологических и минералогических исследований. Технологический парк центра включает около 200 единиц инновационного оборудования российского производства, которое позволяет проводить полный цикл высокоточных исследований – от сканирования и томографии до сложного микроструктурного анализа и оцифровки горных пород, ведь именно они являются единственным прямым источником данных о свойствах недр.

"Разработка любого месторождения начинается с изучения недр. От точности данных о свойствах пластов зависит эффективность и рентабельность масштабных добычных проектов. Центр геологических исследований "Геосфера" позволит вывести изучение керна и флюидов на принципиально новый уровень. Передовые инструменты изучения недр помогут в открытии новых месторождений и выборе оптимальных решений для добычи трудноизвлекаемых запасов", – прокомментировал Сергей Доктор, начальник департамента добычи "Газпром нефти".

Керн, отбираемый при бурении с глубины нескольких километров, содержит информацию о местах залегания, качестве и объеме запасов нефти и газа. Исследования геологического материала помогают в поиске и открытии месторождений, подборе оптимальных технологий для их разработки. Кроме того, в "Геосфере" расположено первое в отрасли роботизированное кернохранилище. Роботы сопровождают прием, маркировку, учет и транспортировку геологического материала.

Вся полученная информация дублируется в виртуальной библиотеке, создавая цифровые двойники всех изученных образцов.

Диана Саттарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# исследования , нефтегазовая отрасль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:04 04.07.2025Торгпреды России зарубежом познакомились с предприятиями Тюменской области
18:07 04.07.2025Центр коллективного пользования научным оборудованием создали для тюменского кампуса
16:49 04.07.2025В Тюмени открылся первый в России цифровой центр изучения недр
16:16 04.07.2025Кооператив им. Чапаева - лидер кормозаготовки в Казанском районе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора