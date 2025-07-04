В Тюмени открылся первый в России цифровой центр изучения недр

| Фото: Алексей Дидух | Фото: Алексей Дидух

В центр геологических исследований "Газпром нефти" – "Геосфера" поступили первые образцы горных с перспективных месторождений в Восточной и Западной Сибири. Их изучение поможет в открытии залежей нефти и газа, а также в разработке новых подходов к добыче трудноизвлекаемых запасов.

Напомним, соглашение о создании в Тюмени центра исследований "Геосфера" было подписано председателем правления "Газпром нефти" Александром Дюковым и губернатором Тюменской области Александром Моором на Тюменском нефтегазовом форуме в сентябре 2018 года.

В этом году в исследовательском центре уже проведены десятки исследований в 16 современных лабораториях. В том числе – первичной обработки керна, геомеханики, фильтрационных, микрофлюидных, физико-гидродинамических, литологических и минералогических исследований. Технологический парк центра включает около 200 единиц инновационного оборудования российского производства, которое позволяет проводить полный цикл высокоточных исследований – от сканирования и томографии до сложного микроструктурного анализа и оцифровки горных пород, ведь именно они являются единственным прямым источником данных о свойствах недр.

"Разработка любого месторождения начинается с изучения недр. От точности данных о свойствах пластов зависит эффективность и рентабельность масштабных добычных проектов. Центр геологических исследований "Геосфера" позволит вывести изучение керна и флюидов на принципиально новый уровень. Передовые инструменты изучения недр помогут в открытии новых месторождений и выборе оптимальных решений для добычи трудноизвлекаемых запасов", – прокомментировал Сергей Доктор, начальник департамента добычи "Газпром нефти".

Керн, отбираемый при бурении с глубины нескольких километров, содержит информацию о местах залегания, качестве и объеме запасов нефти и газа. Исследования геологического материала помогают в поиске и открытии месторождений, подборе оптимальных технологий для их разработки. Кроме того, в "Геосфере" расположено первое в отрасли роботизированное кернохранилище. Роботы сопровождают прием, маркировку, учет и транспортировку геологического материала.

Вся полученная информация дублируется в виртуальной библиотеке, создавая цифровые двойники всех изученных образцов.

Диана Саттарова