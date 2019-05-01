Центр исследований пластовых систем построят в восточной части Тюмени

| Фото: https://dvp.gazprom-neft.ru | Фото: https://dvp.gazprom-neft.ru

Ход реализации инвестпроекта по строительству Центра исследований пластовых систем "Газпром нефти" на рабочей встрече обсудили губернатор Тюменской области Александр Моор и член правления "Газпром нефти", заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям Александр Дыбаль.

"Газпром нефть" планирует построить в Тюмени инновационный лабораторный комплекс, который призван стать экспертным центром управления геологическими исследованиями компании. Александр Дыбаль представил эскизы проекта. Комплекс будет включать в себя административное здание, лабораторный корпус и кернохранилище. Его построят в восточной части Тюмени, на пересечении улиц Монтажников и Федюнинского. В проекте здания предполагается использовать передовые технологические решения, такие как биорегуляция освещения для максимального использования естественного света, специальные конструкции и фасадные стекла, снижающие уровень солнечной радиации, освещение с автоматическим изменением цвета и интенсивности в зависимости от естественной освещенности для повышения уровня энергосбережения. По плану здание будет введено в эксплуатацию в 2022 году.

"Новый исследовательский центр дополнит уже существующий научный кластер "Газпром нефти" в Тюменской области. Он объединит наши наработки в сфере инновационных методов изучения пласта и цифровые технологии. Для инженеров-геологов здесь будут созданы интегрированные рабочие места: прямо из лаборатории центра они смогут получать фактически в онлайн-режиме полную информацию об операциях на скважинах, а также взаимодействовать с внешними партнерами. Реализация проекта, как мы ожидаем, сыграет значительную роль в изучении геологического строения месторождений, находящихся в портфеле компании", - подчеркнул Александр Дыбаль.

Напомним, соглашение о создании в Тюмени Центра исследования пластовых систем "Геосфера" было подписано между губернатором Тюменской области Александром Моором и председателем правления "Газпром нефти" Александром Дюковым на полях Тюменского нефтегазового форума в сентябре 2018 года.

"Для Тюменской области совместная работа с "Газпром нефтью" имеет большое значение. Компания активно сотрудничает с тюменскими предприятиями, выстраивает открытые и долгосрочные взаимоотношения. Регион дорожит сложившимся взаимодействием и готов его развивать", - резюмировал Александр Моор.