Тюменскую молодежь зовут на образовательный форум "БерегА"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Молодежный образовательный форум Южного федерального округа "БерегА" пройдет в Астрахани с 8 по 12 сентября. Событие соберет 300 участников: школьников, студентов и молодых специалистов.

Здесь пройдут мастер-классы и лекции, которые помогут им лучше понять запросы работодателей и подготовиться к трудоустройству. Тюменцы получат не только знания и навыки, но и инструменты для начала профессиональной карьеры. Они смогут выбрать одно из тематических направлений: гостеприимство, стройка, эксплуатация, АГРО, креатив.

"Форум оставил самые яркие впечатления! Особенно порадовала дружеская атмосфера и возможность познакомиться с активными ребятами из разных регионов России и Прикаспийских стран. Каждый день был насыщен полезными мероприятиями: от профессиональных мастер-классов до вечерних прогулок по волжской набережной. Особенно запомнились моменты вручения грантов и практические занятия по составлению резюме. Рекомендую всем молодым специалистам посетить этот форум. Здесь вы получите ценные знания, найдете соратников и сможете воплотить свои идеи в жизнь", — рассказала участница форума "БерегА" 2024 года Мария Шуляк.

Подать заявку можно до 12 июля на платформе "Молодежь России", пишет "КП-Тюмень".

Возрастное ограничение: 16+