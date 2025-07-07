13-летний водитель питбайка погиб в Тюмени
13-летний школьник погиб в дорожной аварии в Тюмени. Трагедия произошла на перекрестке ул. Уездной и Фармана Салманова 7 июля, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Здесь столкнулись Infiniti и питбайк, на котором ехал 13-летний подросток. По предварительным данным, водитель иномарки поворачивал на перекрестке налево, двухколесный транспорт ехал прямо.
По свидетельству отца школьника, сын ехал на питбайке в микрорайон Ново-Патрушево играть в футбол. Права управления транспортом подросток не имел. Предварительно, питбайк сыну купили родители.