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Тюменская почтовая служба рассказала, как изменилась почти за 300 лет своей истории

Общество, 10:02 13 июля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

День российской почты отмечают 13 июля. К этой дате почтовая служба в Тюменской области подготовила топ-7 интересных фактов, как изменилась сфера за 299 лет.

Если изначально пересылка по почте личных писем была доступна только купцам, то сегодня отправлять послания может любой житель Тюменской области с 14 лет.

Срочные послания столетия назад доставляли гонцы на лошадях. Как правило, они перевозили несколько писем государственной важности. Сегодня эту функцию выполняют курьеры на почтовых автомобилях. За день они могут доставить до 550 таких экспресс-отправлений.

В XVIII веке зародилось особое почтовое сословие. Это связано с тем, что в 1799 г. вышел указ Павла I, который предписывал передавать право работать почтальоном по наследству от отца к его детям. При этом трудиться в почтовой службе могли только мужчины, сегодня же большую часть коллектива сужбы составляют представительницы прекрасного пола.

Деньги начали пересылать по почте несколько веков назад. Тогда их отправляли только в крупные населенные пункты, упаковывали в ценные пакеты или денежные узлы. Сегодня же получить финансовый перевод через почту России можно в любом уголке страны, а также по 17 зарубежным направлениям.

Получить профессию почтальона раньше было невозможно - таких направлений образования просто не существовало. Опытные сотрудники передавали свои знания и опыт молодым коллегам непосредственно в работе. Сейчас же традиция передачи почтовых знаний базируется на прочной образовательной основе. За каждым новым сотрудником закрепляется опытный наставник. Новичок проходит серию образовательных курсов и программ, специально разработанных корпоративным университетом компании. Для желающих получить профильное образование существует специальность "Оператор почтовой связи" в Многопрофильном колледже Тюменского индустриального университета.

Периодику через почту в Тюменской области стали доставлять только во второй половине XIX века. Тогда это было всего несколько газет. Сегодня почта доставляет жителям региона уже сотни газет и журналов, а подписной каталог почты насчитывает более 6 тыс. 500 изданий.

Массовая цифровизация коснулась и почтовой службы. Если раньше письма были рукописные, их можно было передать в руки или опустить в почтовый ящик, то теперь это уже чаще всего напечатанные послания. Их можно забирать из абонентских почтовых ящиков в отделениях, а юридически важную корреспонденцию переводить в цифровой вид, подключаясь к сервису электронных заказных писем.

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# Почта России

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