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1 тыс. 216 дорожных аварий произошло в Тюменской области за полгода

Происшествия, 15:41 08 июля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 216 дорожных аварий произошли в Тюменской области за шесть месяцев 2025 года. Погибли 80 человек. Еще 1 тыс. 581 человек получили ранения.

Такую статистику привел начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер на пресс-конференции в пресс-центре "Тюменской линии" и "Интерфакс-Урал".

По его словам, из-за превышения скорости и несоответствия выбора скорости конкретным дорожным условиям происходит практически каждое третье ДТП, из-за несоблюдения очередности проезда перекрестков случается каждая пятая авария.

В 2025 году выросло число дорожных происшествий по причине выезда на встречную полосу и нарушения правил обгона. Погибли 30 человек — это 37,5 % от общего числа погибших в аварии за полгода.

"Полугодие было непростое. На отдельных участках дорог количество транспорта увеличилось в два-три раза. Это подтверждают собственники дорог. Изменилась направленность, логистика, транспорт поехал на восток. Наш субъект транзитный, и некоторые направления нельзя проехать, минуя нас. Это не может не сказываться на аварийности. Следовательно, менялись и наши подходы. Второй год наблюдаем положительную динамику на федеральных трассах", — сказал Андрей Миллер.

Инна Пахомова

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# авария , Андрей Миллер , ДТП , статистика

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