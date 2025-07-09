Проведение Года героев обсудили в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проведение Года героев обсудили в Тюменской области на заседании регионального штаба под председательством заместителя губернатора Тюменской области Алексея Райдера. Специалисты ведомств рассказали про уже реализованные мероприятия и планируемые, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"В регионе активно реализуются всероссийские проекты "Хранители истории", "Классные встречи" и региональный проект "Главный кадр", в которых участвуют патриотические и общественные организации. Встречи с молодежью проводят участники СВО. В честь Дня защитника Отечества курсанты центра "Аванпост" и ребята из муниципалитетов несли Почетный караул. Более 53 тысяч участников собрали этапы военно-патриотической игры "Зарница 2.0". Впервые в регионе клуб "Честь и достоинство "Медведь" провел семейные соревнования "Артемовский рубеж", - сообщила начальник управления дополнительного образования и воспитания департамента физической культуры и спорта Тюменской области Оксана Савинова.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

По акции "Папина березка" юные жители региона уже посадили 500 деревьев, на домах участников Великой отечественной войны в 11 районах установили 253 памятные таблички "Звезда героя". По акции "Место силы. Вахта Памяти" в регионе за полгода провели 400 мероприятий с охватом 16 тыс. человек. Это уроки мужества, Почетный караул, забота о мемориалах.

Отметим, в состав штаба входят представители сфер образования, культуры, спорта, общественных движений и организаций, администрации Тюмени, регионального филиала фонда "Защитники Отечества", депутаты областной Думы.

Участники заседания внесли предложения и обсудили дальнейшие шаги по реализации плана Года героев. Впереди — новые проекты, акции и события, которые помогут сохранить память о подвигах и воспитать уважение к героям.