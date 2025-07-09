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Спектакль поставили воспитанники Успенского центра детей-инвалидов

Общество, 19:43 08 июля 2025

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Спектакль поставили воспитанники центра детей-инвалидов в с. Успенке Тюменского района. Премьеру они представили в День семьи любви и верности. Первыми зрителями стали 50 человек – сотрудники департамента соцразвития Тюменской области, региональное УФССП, серебряные волонтеры, ветераны Ямала и другие неравнодушные гости.

Как сообщает инфоцентр правительства Тюменской области, спектакль под названием "История одной девочки" вызвал теплые эмоции у зрителей. Артисты также поиграли с гостями в игры на знакомство и сплочение, изготовили браслеты в виде символа праздника — ромашки.

В завершение встречи они подарили взрослым сувениры — сделанное ими мыло ручной работы. Презент выполнили в виде ромашки.

Отметим, желающие изменить жизнь ребенка к лучшему, помочь ему открыть для себя новые умения и знания могут обратиться к куратору проекта Ларисе Кейтиевой по телефону 8(922) 046-48-66.

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# дети-инвалиды , постановка , спектакль

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