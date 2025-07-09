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20 защитных комплектов планировали незаконно вывезти в Казахстан

Происшествия, 13:09 09 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Незаконный вывоз 20 общевойсковых защитных комплектов выявили мобильные группы Тюменской таможни, сообщает пресс-служба ведомства.

Герметичные костюмы таможенники обнаружили среди консолидированного груза. Прорезиненные плащи, чулки и перчатки планировали вывезти для реализации в Казахстан. Разрешительные документы на перевозимое снаряжение отсутствовали.

В отношении владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренное статьей 16.3 КоАП РФ – несоблюдение установленных запретов и ограничений.

"Общевойсковые защитные комплекты в силу своих особенностей и свойств могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов. В отношении таких категорий товаров таможенными органами осуществляется экспортный контроль. Для законного осуществления внешнеэкономической операции требуется лицензия ФСТЭК", – разъяснил начальник отдела административных расследований Борис Проничев.

Суд вынес решение о конфискации и передаче предметов в органы Росимущества.

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# Тюменская таможня

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